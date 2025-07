Contra o Athletico-PR, Paysandu tem desfalque no ataque e retornos no setor defensivo

Depois de empatar com o Athletic, o Paysandu inicia o segundo turno da Série B com um novo desafio longe de casa, na luta para sair da zona de rebaixamento. Desta vez, o time bicolor enfrenta o Athletico-PR, pela 20ª rodada, com novidades na equipe comandada por Claudinei Oliveira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No balanço geral, o Papão tem mais ganhos do que perdas. Em relação aos desfalques, apenas um é certo: o atacante Marlon está fora da partida por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante da equipe mineira. Esta é a primeira vez que o avançado bicolor fica fora de um jogo por acúmulo de cartões.

Por outro lado, o Paysandu conta com dois retornos importantes no setor defensivo. O primeiro é na zaga, com a volta de Joaquín Novillo, que havia sido expulso no duelo contra o Amazonas. Contra o Athletic, a defesa bicolor foi formada por Maurício Antônio e Reverson.

VEJA MAIS

Mais à frente, na cabeça de área, quem está de volta é Leandro Vilela. Ele, por sua vez, já tem um histórico de suspensões — esta será a terceira na competição. O volante retorna ao grupo de opções de Claudinei num momento decisivo, em que o time foi prejudicado pelos últimos resultados e acabou retornando à zona de rebaixamento.

O adversário da vez também não vive boa fase na Segundona. O Athletico-PR ocupa a 11ª colocação, com 25 pontos, e não vence há quatro rodadas. Em 19 jogos, sofreu mais gols do que marcou, apresentando saldo negativo de dois gols — um a mais que o Paysandu.