Projeção aponta aumento nas chances de acesso do Remo e de queda do Paysandu

Remo e Paysandu fecharam o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com empates, mas em situações distintas. O Leão Azul empatou com o Goiás-GO e permaneceu na quinta colocação, enquanto o Bicola ficou no 1 a 1 com o Athletic-MG e voltou a integrar o Z-4. Com isso, a probabilidade de acesso do time azulino cresceu, assim como as chances de rebaixamento do Papão aumentaram.

A projeção foi elaborada pelo grupo de Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo com os dados, o Remo tem 27% de chance de subir para a Série A - na 18ª rodada, o índice era de 19,5%.

Atualmente, o time azulino ocupa a quinta posição, com 30 pontos, e está logo atrás da Chapecoense-SC, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias.

O Goiás, líder do campeonato, é o clube com maior probabilidade de acesso: 82,7%. Em seguida aparecem Coritiba-PR (66,5%), Novorizontino-SP (63,9%) e Chapecoense (39,4%).

No que diz respeito ao rebaixamento, o Remo está em situação confortável, com apenas 1,8% de risco de queda.

Já o Paysandu vive cenário oposto. A equipe bicolor tem 20 pontos, ocupa a 17ª posição e, segundo a projeção, apresenta 34,3% de chance de ser rebaixada, o que representa um aumento em relação aos 32,6% registrados na 18ª rodada.

Apesar disso, América-MG e Volta Redonda, que estão logo acima na tabela, possuem maior probabilidade de queda: 39,2% e 35,2%, respectivamente.

Para escapar do rebaixamento, a projeção indica que 50 pontos seriam o ideal. Com 47 pontos, a chance de queda é de apenas 0,3%. Já com 46, sobe para 2,2%, e com 45 - média dos últimos anos - chega a 8,5%.

Além disso, as chances de acesso do Papão diminuíram, antes eram de 4,1% e, após o encerramento do primeiro turno, caíram para 2,2%.

Na abertura da segunda parte do campeonato, o Paysandu encara o Athletico-PR na Arena da Baixada, no domingo (3). O Remo vai receber a Ferroviária-SP na sexta-feira (1º), no Mangueirão.