Remo termina primeiro turno da Série B próximo do G-4, e Paysandu no Z-4; veja a tabela

O primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro terminou de forma bem diferente para os times paraenses. O Remo empatou com o Goiás-GO fora de casa na última terça-feira (29) e fechou a 19ª rodada na quinta colocação. Já o Paysandu, que também empatou, desta vez com o Athletic-MG, terminou no Z-4, na 17ª posição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O time azulino perdeu a chance de retornar à zona de acesso. Fora de casa, a equipe de António Oliveira teve diversas chances de gol, mas não conseguiu converter e ficou no 1 a 1 com o Esmeraldino. Este foi o quarto empate do clube paraense em seis partidas.

Com o resultado, o Leão Azul chegou aos 30 pontos, mesma pontuação da Chapecoense-SC, que ocupa a quarta colocação, fechando o turno entre os cinco primeiros colocados.

VEJA MAIS

Além da Chape, Novorizontino-SP (34 pontos), Coritiba-PR (35) e Goiás (37) completam o G-4.

Na 20ª rodada, o Remo vai encarar a Ferroviária-SP, que está na zona da degola, no Mangueirão, na sexta-feira (1º). No primeiro encontro entre as equipes nesta Série B, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Enquanto isso, o Paysandu, mesmo invicto há oito jogos, não conseguiu fechar o primeiro turno fora do Z-4, que era o objetivo nesta primeira etapa. A equipe comandada por Claudinei Oliveira também empatou com o Athletic por 1 a 1 e chegou aos 20 pontos, permanecendo na 17ª colocação.

A pontuação não foi suficiente para o Papão deixar a zona de rebaixamento, já que o Volta Redonda venceu o Vila Nova-GO por 2 a 1 e superou o Bicola, encerrando a rodada na 16ª posição, com 21 pontos.

Confira a tabela

Classificação fornecida por Sofascore

Para efeito de comparação, em 2024, o Bicola terminou os primeiros 19 jogos na 14ª posição, com 24 pontos, tendo um aproveitamento de 42%. Além de Paysandu e Ferroviária, Amazonas-AM e Botafogo-SP seguem no Z-4, com 19 e 18 pontos, respectivamente.

Assim, para a segunda parte do campeonato, o Paysandu terá que se superar para conquistar a pontuação necessária e evitar o retorno à Série C. Na próxima rodada, o desafio será fora de casa, contra o Athletico-PR, que está na 11ª colocação e também vem de empate, fazendo uma campanha frustrante para seus torcedores.

No primeiro turno, o Papão estreou em casa contra o Furacão e perdeu por 2 a 1. A partida de volta ocorre no domingo (3), às 18h30, na Arena da Baixada.