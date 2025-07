Para fugir da queda, Paysandu precisa igualar feito que só 6 times conseguiram nas últimas Séries B

O primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 foi concluído na última terça-feira (29), após 19 rodadas. Atualmente, Paysandu (17º), Ferroviária-SP (18º), Amazonas-AM (19º) e Botafogo-SP (20º) ocupam a zona de rebaixamento, e lutam de forma consistente para evitarem a queda para a terceira divisão.

Um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal revela que, nas cinco últimas edições da Série B, apenas seis times conseguiram evitar o rebaixamento após terminarem o primeiro turno dentro do Z4. Ou seja, permanecer na zona de rebaixamento ao fim da primeira etapa é um forte indicativo de risco de queda ao final da competição, embora superar essa situação seja difícil, mas não impossível.

Nos anos de 2020, 2021, 2023 e 2024, apenas um time que estava no Z4 na 19ª rodada conseguiu escapar do rebaixamento ao final da temporada. Já em 2022 houve uma exceção, quando dois clubes, Guarani e Vila Nova, que figuravam no Z4 ao fim do primeiro turno, conseguiram se salvar na 38ª rodada.

Há esperança para o Bicola?

Com um início desastroso na Série B, somando apenas 4 pontos em 11 rodadas, o Paysandu começou a se reencontrar na competição após a contratação do técnico Claudinei Oliveira e a chegada de reforços na última janela de transferências. Desde então, a equipe reagiu de forma consistente e está invicta há oito rodadas, apresentando a melhor fase da temporada.

Nesses oito jogos, o Papão conquistou 16 pontos — quatro vezes mais do que havia obtido nas partidas anteriores. A recuperação expressiva, no entanto, tem exigido muito da equipe, que começa a mostrar sinais de fadiga física, evidentes na partida contra o Athletic-MG.

A situação do Paysandu é agravada pelo transferban imposto pela FIFA, que impede o clube de registrar novos jogadores devido a uma dívida não quitada referente à compra do lateral-esquerdo Keffel em 2024. Esse bloqueio limita as possibilidades de reforços para o restante da competição.

Apesar dessa dificuldade, o presidente Roger Aguilera garantiu que o Papão continua atento ao mercado em busca de oportunidades para reforçar a equipe. Ele também destacou que o clube espera nos próximos dias o retorno de atletas importantes no departamento médico, como os atacantes Edinho e Rossi, além do volante Dudu Vieira.

"Estamos analisando alguns atletas no mercado. Temos o Edinho voltando agora, o Rossi também. Nosso foco é quitar o transferban para, quando surgir uma oportunidade no mercado, podermos ir atrás do reforço", destacou o presidente.

Agenda

O Paysandu volta a campo no domingo (3), às 18h30, para enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A cobertura lance a lance será feita pelo portal O Liberal, com narração pela Rádio Liberal+.