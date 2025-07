Remo tem interesse em zagueiro do Peñarol, do Uruguai, para a sequência da Série B, diz jornalista

Após o nome do atacante uruguaio Nicolás Ferreira ser ventilado como possível reforço do Remo, outro jogador pode estar a caminho de Belém. Segundo informações do colunista Felipe Silva, do portal UOL, o zagueiro Léo Coelho está na mira do Leão Azul.

De acordo com o jornalista, clube e atleta negociam para a sequência da temporada. O Remo já teria apresentado uma proposta e estaria aguardando a resposta do defensor. Léo Coelho teria gostado do projeto apresentado pelo executivo de futebol Marcos Braz.

O jogador está no Peñarol, do Uruguai, há cerca de três temporadas. Considerado peça importante no sistema defensivo da equipe uruguaia, ele estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro para atuar no time azulino.

Segundo as informações, o atleta abriu mão de valores referentes a premiações pendentes no Peñarol para facilitar a saída do clube.

O zagueiro é visto como um nome interessante para reforçar a defesa do Remo, setor que tem apresentado dificuldades na Série B. Um dos objetivos do técnico António Oliveira é reduzir a quantidade de vezes em que o goleiro Marcelo Rangel é acionado durante as partidas. Conforme o jornalista da Rádio Liberal+, Abner Luiz, o clube também estaria próximo de acertar com o defensor Cristian Tassano.

Além do Peñarol, Léo Coelho já defendeu o Nacional e o Fénix, ambos do Uruguai, o Atlético San Luis, do México, o Comercial-SP, a Portuguesa-SP e também teve passagem pelo Santos.

Na atual temporada, o defensor disputou 24 partidas e distribuiu uma assistência. No futebol uruguaio, conquistou dois títulos da liga nacional.

O Remo também estaria próximo de fechar com o atacante Nicolás Ferreira. De acordo com o jornalista Juan Pablo Romero, do jornal El País, do Uruguai, a negociação com o atleta, que atua no Montevideo Wanderers, está bem encaminhada.