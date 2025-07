Remo encaminha contratações de dois uruguaios para sequência da temporada, afirma jornalista

O Remo está próximo de anunciar a contratação de mais dois jogadores para a sequência da temporada. De acordo com o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, os uruguaios Cristian Tassano (zagueiro) e Nicolás Ferreira (atacante) devem chegar a Belém já nesta quinta-feira (31) para se apresentarem ao Leão Azul.

A contratação de Nicolás já era de conhecimento da imprensa uruguaia. Conforme divulgado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal na última terça-feira (29), o jornalista Juan Pablo Romero, do jornal El País, do Uruguai, já dava o acordo como certo.

A apuração indica que Ferreira chega ao Leão Azul por empréstimo de um ano. Atualmente, o jogador atua no Montevideo Wanderers, do Uruguai. A transação deve custar cerca de 120 mil dólares — o equivalente a mais de R$ 671 mil na cotação atual. Além disso, o clube azulino teria duas opções de compra: uma para 2025, no valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões), e outra para 2026, de 700 mil dólares, o que representa quase R$ 4 milhões.

Nicolás tem 23 anos e está em sua quarta temporada como profissional no Montevideo Wanderers. Neste ano, o jogador já disputou 23 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

A novidade fica por conta da contratação de Tassano. O zagueiro de 29 anos está no Feirense, de Portugal, e fez 32 jogos na última temporada. Além do futebol português, o defensor já passou por Khimki (Rússia), Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina), Mirandés (Espanha), Twente (Holanda), Sevilla (Espanha) e Danúbio (Uruguai).