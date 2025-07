Papão no Z-4, mesmo com invencibilidade

O Paysandu completou oito jogos sem derrota, mas o empate (1 x 1) com o Athletic o manteve na zona do rebaixamento ao fechamento da primeira virada da Série B, no 17° lugar, com 20 pontos. O resultado foi frustrante para os bicolores, mas o desempenho do time reafirmou o crescimento e as credenciais para evitar a queda no final.

O empate refletiu o equilíbrio de forças em campo, num jogo de ótimo primeiro tempo e razoável segundo tempo. Maurício Garcez, mesmo sob forte marcação, foi destaque em campo, tal como Diogo Oliveira. O goleiro Gabriel Mesquita ofereceu segurança de sempre quando foi acionado. Próximo jogo do Papão no domingo, 18h30, em Curitiba, contra o Athletico Paranaense.

Hoje, Remo no jogo da afirmação

Irritante nos primeiros jogos em Belém sob as ordens de Antônio Oliveira, o Remo devolveu esperança à torcida com boa atuação e vitória sobre o Avaí. Hoje, diante do Goiás, em Goiânia, o Leão Azul joga para confirmar a ascensão na performance. E o teste não poderia ser mais difícil, visitando o líder do campeonato. No histórico, 9 vitórias do Remo, 3 do Goiás e dois empates, conforme dados do memorialista Orlando Ruffeil.

Os sinais são de avanço de performances individuais e de encaixe do time nas ideias de Antônio Oliveira. Nada mais promissor! Se esses avanços forem conformados, o Remo terá largas possibilidades de pontuar contra o Goiás, que, apesar da liderança, não vêm sendo um time convincente em casa. O Goiás é o "campeão do primeiro turno" por ser o melhor visitante. Como mandante está abaixo do Remo e do Novorizontino. O Leão Azul, no entanto, tem apenas a 13a campanha como visitante.

BAIXINHAS

* Num campeonato de sete meses de duração (38 rodadas), nada mais natural que os times oscilarem na performance. O Remo começou em alta, teve uma queda, muito por conta da troca de técnico e encaixe de novas peças, mas está começando a se reencontrar. Pelo menos, deu essa impressão diante do Avaí.

* Se o Remo não for o time com maior margem de crescimento para a segunda virada do campeonato, com certeza é um deles. O prognóstico é esse pelo nível dos profissionais e principalmente pela seriedade com que estão trabalhando, sob permanente cobrança. Essa junção de fatores sempre será promissora.

* São do Pará o artilheiro da Serie B (Pedro Rocha, Remo, 9 gols), o artilheiro da Série D (Ronaldy, Tuna, 8 gols, empatado com Jonas Moreira, Trem/AP), o time mais disciplinado da Série B: Remo, o único do campeonato que ainda não teve cartão vermelho, e o jogador mais indisciplinado da Série B: Leandro Vilela, Paysandu, com cinco suspensões, sendo quatro por cartões amarelos e uma por cartão vermelho.

* O Goiás tem uma perda e um ganho para hoje. O zagueiro Messias está fora por cartões amarelos. O atacante Pedrinho está voltando de suspensão. O ex-bicolor Esli Garcia é opção para Wagner Mancini. O Goiás já garantiu a honra de campeão simbólico da primeira virada do campeonato.

* A ambição no Goiás, agora, é por um recorde nesse formato da Série B. Se vencer, chega a 39 pontos, 68,4% de aproveitamento. O Remo tem 29 pontos. Se avançar para 32, chega a 56,1% e estará dentro de um percentual que ao final provavelmente renderia acesso.

* O Remo potencializa cada dia mais a contribuição científica na capacitação física dos atletas. O foco agora está na nutrição, inclusive com refeição pós-jogo (rica em carboidratos) ainda no vestiário, em trabalho liderado pelo nutricionista Pedro Bastos, da equipe do NASF. O Núcleo Azulino de Saúde e Performance é comandado pelo entusiasta médico Jean Klay.

* Serie D. A Tuna reencontra justamente o Maranhão, time que o tirou da Série D de 2023. Quem avançar vai enfrentar Central de Caruaru/Pernambuco ou Lagarto de Sergipe. O campeonato terá três fases de mata-mata até a decisão do acesso à Série C.