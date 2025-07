Leão abusa e vitória escapa

Quatro grandes chances de gol perdidas. O Remo ter goleado o Goiás em plena Serrinha, mas acabou ficando com o empate (1 x 1) e o 5° lugar com 30 pontos no fechamento da primeira virada do campeonato.

O Remo foi pressionado o tempo todo. Resistiu bem e investiu em contra-ataques. Num deles abriu o placar com Pedro Rocha. Marcelo Rangel teve mais uma jornada brilhante. Defendeu até pênalti. O que foi bom, teve tudo para ser muito melhor para os azulinos, que foram valentes e organizados, mas pecaram em finalizações. O time remista segue muito bem credenciado na concorrência por vaga na próxima Série A. Sexta-feira, Remo x Ferroviária no Mangueirão.

Papão agiu na hora “h”

Foram 10 jogadores contratados e entregues ao técnico Claudinei Oliveira. Solução para a baixa quantidade no elenco e também para o baixo rendimento. Tudo isso pouco antes da punição da Fifa (Transfer Ban) que está impedindo o clube que registrar novos atletas, por causa da dívida pendente com o Torreense, pela terrível contratação do lateral Keffel, ano passado. Imagine o cenário sem a sorte de as contratações terem ocorrido dias antes do Transfer Ban.

No pacote, Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Gabriel Mesquita que entraram no time e elevaram o nível. O Papão segue na zona do rebaixamento, mas com futebol promissor para a segunda metade do campeonato, que será aberta para os bicolores no domingo em confronto com o Athletico Paranaense, em Curitiba. Marlon fora por cartões amarelos, Novillo e Leandro Vilela livres para voltar ao time.

BAIXINHAS

* O jogo contra o Athletic mostrou marcação dupla e às vezes tripla para Maurício Garcez. Mesmo assim o atacante bicolor foi destaque. O sucesso do Papão na “era” Claudinei Oliveira torna o time muito estudado e estratégias dos adversários para neutralizar as principais jogadas, como as arrancadas de Garcez.

* Outra arma importante, o jogo aéreo para Diogo Oliveira também foi mais dificultado na marcação aos laterais Bryan e Reverson. Isso desafia o técnico Claudinei Oliveira a ampliar repertório de jogadas ofensivas, e uma dificuldade para isso é a baixa criatividade do meio de campo.

* O Athletico Paranaense está sob a descrença da torcida na missão do acesso. Isso implica num clima tenso no clube. Esse estresse no adversário pode ajudar o Paysandu a pontuar no domingo e sair da ZR, tendo ainda que “secar” a Ferroviária, adversária do Remo na sexta-feira, o América que vai visitar o Botafogo no sábado, e talvez também o Volta Redonda que vai visitar o Cuiabá na segunda-feira.

• Grave lesão de Matheus Vargas, segundo a direção do Paysandu, impediu a venda do atleta para um clube do Vietnã e a entrada do dinheiro que encerraria o Transfer Ban. Coincidência cruel! Matheus Vargas vai passar por cirurgia no joelho lesionado e só deve ficar pronto para jogar em abril.

* O Remo está dando ao uruguaio Diego Hernandez a devida atenção e tratamento para corrigir desequilíbrio muscular. O zagueiro Diego Ivo e o atacante Pedro Victor foram casos semelhantes que os profissionais do NASF conseguiram resolver. O planejamento é para que Diego Hernandez faça a estreia em condições físicas de responder bem às expectativas e ter continuidade.

* Ferroviária não terá contra o Remo o ex-azulino Albano. O meia está suspenso por cartão vermelho. O também meia Thiago Lopes e o atacante Carlão, artilheiro do time, estão suspensos por cartão amarelo. Zagueiro paraense Vitor Mendes é opção no time de Araraquara, que ocupa o 18º lugar com 20 pontos.

* O Papão integrou a zona do rebaixamento em 16 das 19 rodadas da primeira virada da Série B. Ao mesmo tempo, é o time com maior invencibilidade no campeonato. Não perde há oito rodadas: quatro vitórias e quatro empates.