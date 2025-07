Felipe Vizeu valoriza campanha do Remo no turno da segundona e projeta estreia no returno

O Clube do Remo fechou o primeiro turno da Série B com 30 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que atualmente ocupa a quarta colocação. A diferença entre os dois clubes está no número de vitórias, critério que favorece os catarinenses na tabela de classificação.

Com a meta clara de alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro, o Leão conta com nomes experientes no elenco, como o atacante Felipe Vizeu. Em 2023, o camisa 9 disputou a competição pelo Criciúma e foi peça importante na campanha que levou o clube à Série A. Agora, espera repetir o feito com a equipe azulina.

“Considero que fizemos um grande turno. Chegamos aos 30 pontos com muito trabalho, comprometimento, entrega e dedicação. Que possamos seguir por mais, lutando partida por partida, em busca do nosso objetivo final, que é o acesso”, afirmou Vizeu, que participou de 12 dos 19 jogos do Remo na competição.

A última partida do turno foi na terça-feira, quando o Remo empatou em 1 a 1 com o líder Goiás, fora de casa. Sem muito tempo para descanso, o time comandado por António Oliveira volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, no Mangueirão, diante da Ferroviária.

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, com Vizeu marcando o gol azulino. Apesar da Ferroviária ocupar a 18ª posição e estar na zona de rebaixamento, o atacante prega cautela.

“Se trata de uma partida extremamente difícil, na qual devemos estar concentrados do início ao fim. Esses jogos não podemos bobear. Temos de entrar com humildade e fazermos o que temos trabalhado para buscarmos a nossa vitória em casa e começarmos o returno da melhor forma”, completou o atacante.