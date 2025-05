Atacante do Remo, Felipe Vizeu se manifesta contra a arbitragem do jogo com o Atlético-GO

A polêmica envolvendo a arbitragem no jogo entre Remo e Atlético-GO, válido pela oitava rodada da Série B, gerou indignação entre os azulinos. O atacante Felipe Vizeu foi um dos jogadores que reclamaram da atuação do árbitro na partida. Por meio das redes sociais, o jogador afirmou que todos deveriam se indignar com o que aconteceu no duelo.

"Hoje vivemos algo que devemos, sim, nos indignar, repudiar e não aceitar", afirmou o camisa 33 do Leão Azul. "Mas seguimos juntos, contra tudo e contra todos. A equipe está de parabéns. Vamos juntos buscar o que é nosso. Seguimos", escreveu o jogador em uma publicação no Instagram.

Vizeu esteve envolvido no gol de Régis, que foi anulado pela arbitragem. No segundo tempo, o atacante fez o cruzamento para o jogador azulino empurrar a bola para o fundo da rede e marcar o segundo gol do Remo na partida. Com esse gol, o time azulino teria uma grande vantagem no jogo.

VEJA MAIS

No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar uma possível falta no início do lance. Após a análise, o juiz de campo anulou o gol, e o placar voltou a ser 1 a 0. No final, o Dragão marcou no último minuto de jogo e empatou o duelo.

Durante a partida, a equipe azulina reclamou de supostas faltas a seu favor que não foram marcadas. Além de Vizeu, Pedro Rocha e o técnico Daniel Paulista também criticaram a arbitragem.

Em nota, o clube azulino repudiou a atuação da arbitragem e afirmou que solicitará uma "análise criteriosa" à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o caso.

Na súmula, o árbitro do jogo relatou ter sofrido ataques verbais por parte do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, e de torcedores do Leão Azul, por meio das redes sociais.