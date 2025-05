Técnico do Remo lamenta empate fora de casa e critica arbitragem: ‘A gente não entende’

A 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou com um empate amargo para o Clube do Remo, que encarou o Atlético Goianiense fora de casa neste domingo (18), na partida que terminou em 1 a 1. Durante o jogo, o Leão ainda conseguiu marcar o segundo gol, que foi anulado pelo árbitro Thaillan Azevedo Gomes, o qual foi criticado pelo técnico do Leão, Daniel Paulista.

“Conquistamos um segundo gol que, na minha visão, foi totalmente legal. Não há nada no lance. Acho que são coisas que a gente não entende que acontecem no futebol brasileiro, situações que a gente não consegue encontrar fatos que justifiquem a decisão, já que ele ficou quase 5 minutos do jogo parado pra resolver isso”, disse o treinador.

“Causa estranheza o fato de o próprio árbitro ter sido escalado pela segunda vez dentro da própria competição. Em oito jogos, é o segundo jogo do Atlético que o mesmo árbitro apita dentro do Accioly. Coincidentemente, dois jogos onde o Atlético saiu atrás, teve que buscar resultado, teve que tentar hoje, no caso, buscar o empate. Isso nos causa bastante estranheza, e a decisão dele, eu acho que ele se equivocou — vou dizer assim, no mínimo — porque era o gol da vitória que nos daria os três pontos. Mas o Atlético, ainda no final, teve mérito, conseguiu o seu gol, já que nós falhamos no último lance”, completou.

Apesar da situação com a arbitragem, o treinador elogiou a equipe azulina, que não conquistou por pouco os três pontos fora de casa.

“Nós fizemos um bom jogo, um jogo equilibrado. Não nos acovardamos, jogamos com coragem, enfrentamos um grande adversário, de capacidade, de qualidade, que vai ainda dar muito trabalho dentro da competição e, jogando aqui dentro, nunca foi fácil. E o Remo foi valente. Ele tentou buscar a vitória, fez o seu gol, teve um gol anulado erroneamente pela arbitragem, que poderia ter nos proporcionado a vitória, mas pecou no final, principalmente onde proporcionou ao adversário a oportunidade de empatar”, cutucou.

“Claro que lamentamos o resultado, mas fizemos mais um ponto, seguimos aí na nossa caminhada e agora é voltar para casa, nos recuperar, trabalhar para, contra a equipe do Volta Redonda, tentar buscar mais uma vitória”, finalizou.

Com 16 pontos, o Leão termina a rodada na 3ª colocação da tabela da Série B. Agora, a próxima partida da equipe azulina é contra o Volta Redonda-RJ, pela 9ª rodada da Segundona, no próximo sábado (24), em casa, no Estádio do Mangueirão, a partir das 20h30.