Após gol anulado de forma polemica, Remo solta nota de repúdio contra a arbitragem; confira!

Após empate em 1 a 1 diante do Atlético-GO, em partida válida pela 8ª rodada da Série B, na qual teve um gol anulado de forma polemica, o Clube do Remo se posicionou através de uma nota de repúdio contra a arbitragem no seu site oficial. O lance em questão poderia ter dado a 1ª vitória fora de casa na Segundona ao Leão.

CONFIRA A NOTA NA INTEGRA!

“Indignação e repúdio diante dos absurdos cometidos pela equipe de arbitragem na partida realizada na data de hoje, em Goiânia, válida pelo Campeonato Brasileiro. As decisões tomadas dentro de campo ultrapassaram os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe. O que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometem não apenas o trabalho dos atletas e da comissão técnica, mas também a credibilidade da competição. O Clube do Remo reitera seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições, mas não se calará diante de tamanha afronta aos princípios que regem o esporte. Não aceitaremos que nosso esforço e dedicação sejam tratados com descaso. Solicitaremos formalmente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a análise criteriosa da atuação da arbitragem, com pedido de providências imediatas para que episódios como este não se repitam. Seguiremos firmes na luta, em campo e fora dele, honrando nossa história e nossa torcida apaixonada, que não merece ser penalizada por erros alheios ao jogo.”

Com o resultado, o Remo além de manter sua invencibilidade na Série B, chegou aos 16 pontos e é o 3º colocado. Na próxima rodada, o time azulino recebe o Volta Redonda-RJ no Mangueirão. A partida acontecerá no sábado (24), às 20h30.