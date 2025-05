Presidente da FPF será vice em chapa de Samir Xaud, única inscrita nas eleições da CBF

A corrida pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou ao fim antes mesmo de começar. Na manhã deste domingo (18), Samir Xaud registrou sua chapa como candidato único à sucessão de Ednaldo Rodrigues no comando da entidade máxima do futebol brasileiro. O médico de 41 anos e presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol reuniu o apoio de 25 das 27 federações estaduais — com exceção de São Paulo e Mato Grosso — e de 10 clubes, o que inviabilizou a inscrição de qualquer concorrente.

Entre os oito vice-presidentes da chapa registrada por Xaud, chama atenção a presença de Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF). Também fazem parte da chapa nomes como Ednailson Leite Rozenha (Amazonas), José Vanildo (Rio Grande do Norte), Michelle Ramalho (Paraíba), Rubens Angelotti (Santa Catarina) e o ex-STJD Flávio Zveiter.

Samir Xaud, candidato único nas eleições da CBF (Divulgação/ Instagram @federacaororaimensedefutebol)

A eleição está marcada para o próximo sábado, 25 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O edital ainda permite inscrições de chapas até a próxima terça-feira (20), mas a configuração atual praticamente liquida o processo eleitoral. Pelas regras da entidade, são necessários apoios de ao menos oito federações para viabilizar uma candidatura — Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista e principal articulador de oposição, contava com apenas duas.

Além disso, uma vez registrada, a chapa torna-se definitiva: clubes e federações não podem mais trocar de lado, salvo eventual decisão judicial. Assim, salvo uma reviravolta jurídica, Xaud será aclamado presidente da CBF.

Clubes que apoiam Samir Xaud:

Amazonas

Botafogo

CRB

Criciúma

Grêmio

Palmeiras

Paysandu

Remo

Vasco

Volta Redonda

Federações que apoiam Samir Xaud:

Alagoana

Amapaense

Amazonense

Bahiana

Catarinense

Cearense

Distrito Federal

Espírito-Santense

Acreana

Mato-Grossense do Sul

Piauiense

Carioca

Gaúcha

Goiana

Maranhense

Mineira

Norte-rio-grandense

Paraense

Paraibana

Paranaense

Pernambucana