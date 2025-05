Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/05) pelo Brasileirão

Juventude x Fluminense disputam hoje, domingo (18/05), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o 18° colocado do Brasileirão e acumula 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 7 gols marcados e 20 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Fluminense ocupa a 5° posição com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Juventude x Fluminense: prováveis escalações

Juventude: Marcão; Ewerthon, Ángel, Rodrigo Sam, Alan Ruschel; Jádson, Cique, Mandaca; Batalla, Ênio (Giovanny) e Taliari. Técnico: Cláudio Tencati.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Everaldo e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 18 de maio de 2025, 16h