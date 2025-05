Internacional x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/05) pelo Brasileirão

Internacional x Mirassol disputam hoje, domingo (18/05), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Mirassol acumula no Brasileirão 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Internacional soma 9 pontos, 2 empates, 3 derrotas, 3 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Internacional x Mirassol: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Bruno Henrique e Fernando; Gustavo Prado, Alan Patrick e Wesley; Lucca (Ricardo Mathias).

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe, Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho (Edson Carioca) e Fabrício Daniel.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Mirassol

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 18 de maio de 2025, 20h30