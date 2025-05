Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/05) pelo Brasileirão

RB Bragantino x Palmeiras disputam hoje, domingo (18/05), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 3 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o RB Bragantino acumula 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Sua única derrota pelo Campeonato Brasileiro ocorreu na 2° rodada.

VEJA MAIS

Bragantino x Palmeiras: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo); Felipe Anderson, Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos, Estêvão; Facundo, Paulinho, Vitor Roque (Flaco López).

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 18 de maio de 2025, 18h30