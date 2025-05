Em jogo de opostos, Paysandu recebe o Goiás disposto a sair da zona de rebaixamento da Série B

Em um jogo de opostos, Paysandu e Goiás se enfrentam neste domingo, dia 18, às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada da Série B, cada um com um objetivo diferente neste momento da competição. Enquanto os donos da casa querem, a qualquer custo, deixar a zona de rebaixamento, o time visitante pretende confirmar a liderança absoluta na Série B.

A rodada coloca frente a frente dois velhos conhecidos, que travaram disputas acirradas nos últimos meses. O ápice desse confronto aconteceu na decisão da Copa Verde. Naquela ocasião, o clube paraense levou a melhor nos pênaltis e garantiu o quinto título da competição regional, em pleno Estádio Serra Dourada, num confronto marcado por fortes emoções.

Agora, o contexto é outro. O Goiás chega embalado, liderando a Série B com 16 pontos e desempenho consistente. Já o Paysandu atravessa um momento delicado: ainda não venceu na competição e ocupa a penúltima posição, com apenas três pontos somados. Apesar disso, os encontros entre as duas equipes costumam ser imprevisíveis, até para os mais incrédulos. Entretanto, ao menos do lado bicolor, o técnico Luizinho Lopes tem algumas dificuldades para montar o time.

Ao todo, oito jogadores estão no departamento médico, incluindo o zagueiro Yeferson Quintana. Também estão fora o atacante Pedro Delvalle (entorse no tornozelo), o volante Dudu Vieira (corte no tornozelo), o lateral Kevyn (lesão no joelho) e o atacante Edinho (cirurgia no ligamento do joelho). O zagueiro Joaquín Novillo, que sofreu um traumatismo craniano, segue em observação, enquanto Martínez, Borasi e Marllon continuam tratando lesões musculares.

Do outro lado, o técnico Vagner Mancini tem pelo menos uma mudança. O volante uruguaio Gonzalo Freitas tende a ocupar a titularidade na posição, no lugar de Marcão, que sai para cumprir suspensão automática. Além disso, o treinador conta com a volta de Lucas Lovat, mas dificilmente o lateral-esquerdo terá condições de jogo, pois ainda necessita de ritmo, abrindo vaga para Willean Lepo, que é lateral-direito, mas tem atuado de improviso na posição.

Ficha Técnica

Data: 18/05/2028

Hora: 18h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Rondinelle Dos Santos Tavares (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva AL

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo PA

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Lucca, PK; Bryan Borges, Leandro Vilela, André Lima; Rossi, Benitez e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Técnico: Vágner Mancini