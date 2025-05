Remo encara o Atlético-GO fora de casa e pode assumir a liderança da Série B

O domingo é de compromisso longe de Belém para o Clube do Remo. O Leão Azul enfrenta, na tarde de hoje (18), às 16h, o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em partida válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A boa fase azulina colocou o Remo na vice-liderança da competição, com 15 pontos, além de ser o único clube invicto e dono da melhor defesa da Série B. Esses números colocam o Leão como o “time a ser batido” na Segundona do Brasil.

Leão pode repetir a escalação da última vitória

Para este confronto, o técnico Daniel Paulista deve manter a mesma formação que venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0, na última quarta-feira (14), em Belém. A depender dos resultados da rodada, o Remo pode até alcançar a liderança da Série B, caso vença o Dragão e o Goiás-GO, atual líder, tropece diante do Paysandu.

Foco, superação e humildade no elenco azulino

Autor de um dos gols na vitória contra o Vila Nova, o meia Marcelinho destacou a força do grupo remista e a importância da concentração para manter o bom desempenho na competição.

“Nosso elenco é muito qualificado, começamos bem a Série B. Depois tivemos uma pausa importante por causa das finais do Parazão. Graças a Deus, conquistamos o título. Contra o Vila, mesmo com desfalques, mostramos a força do grupo. É natural que todos os times queiram nos vencer agora. Mas seguimos focados, com humildade e pés no chão. Domingo não será diferente, e, se Deus quiser, vamos buscar mais três pontos importantes para a sequência”, disse o jogador.

Adversário troca de técnico e tem desfalque no ataque

O Atlético-GO vive um momento de transição. O técnico Cláudio Tencati deixou o comando da equipe após aceitar proposta do Juventude-RS, da Série A. Na última sexta-feira (16), o Dragão anunciou Fábio Matias como novo treinador. O clube goiano ocupa atualmente a 13ª posição da tabela, com 12 pontos, e já está em seu segundo comandante na temporada.

Dentro de campo, o Atlético poderá contar com o retorno do goleiro Vladimir e do atacante Marcelinho, ambos ausentes na última rodada por suspensão. Em contrapartida, o time terá o desfalque do atacante William Pottker, também suspenso, que cumprirá a automática contra o Remo.

Transmissão

Atlético-GO e Remo se enfrentam neste domingo (18), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, pela 8ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly – Goiânia-GO

Data: 18.05.2025

Horário: 16h

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Atlético-GO: Vladimir (Anderson); Raí Ramos, Alix, Matheus Felipe e Conrado; Luizão, Willian Maranhão e Rhaldney; Robert; Marcelinho e Sandro Lima.

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Reynaldo, Rafael Castro (Camutanga), Régis, Ivan Alvariño, Caio Vinícius, Madison e Daniel Cabral, Pedro Rocha e Adaílton. Técnico: Daniel Paulista.