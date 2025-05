Lateral do Remo festeja primeiro gol, mas reforça atenção em adversários na Série B: 'Estão de olho'

No próximo domingo (18), o Clube do Remo tem mais uma missão pela Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Atlético-GO, pela oitava rodada da competição. Dado o início convincente, que alçou o time à vice-liderança na tabela classificatória, os azulinos agora temem focam as atenções para o "olho grande" dos adversários, que querem, a todo custo, derrubar o único invicto da competição.

Já são sete jogos e nenhuma derrota. O último confronto, contra o Vila Nova, foi vencido por 2 a 0, com um gol do lateral-direito azulino Marcelinho, que teve ainda uma ajudinha da velha e famosa "lei do ex" para homenagear a esposa grávida. "Graças a Deus pude fazer esse gol. A lei do ex não falha. E logo contra o Vila. Agradeço muito a Deus e à minha esposa por essa oportunidade", disse o atleta, que reconhece o bom momento, mas a custo de muito trabalho.

"Nós estamos trabalhando bastante. Sabemos da dificuldade da série B, mas nosso elenco é muito qualificado. E com a força da nossa torcida em casa, ficamos fortes, com 100% de aproveitamento em casa. Isso mostra a qualidade dos nossos jogadores e a força do grupo", reforça Marcelinho.

Marcelinho tem 20 jogos com a camisa azulina, um gol e uma assistência. Dois anos antes de vestir o azul marinho, o lateral esteve no agora adversário. Em 2024, passou pela Chapecoense, onde fez 36 jogos e marcou três gols. Assim como os demais, ele mostra confiança no elenco, que vem de um recente título estadual, confirmando ainda mais o bom momento vivido pelo clube.

"Começamos bem a série B. Depois tivemos uma pausa para as finais. Conseguimos o título e voltamos já contra o Vila. Tivemos alguns problemas, mas estamos concentrados, sabendo que agora os adversários estão de olho no nosso time, por isso mesmo a necessidade de entrar focado e manter a boa sequência", encerra.

Atlético-GO e Remo jogam a partir das 16 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida terá transmissão ao vivo, lance a lance, pela Rádio Liberal + e pelo portal oliberal.com, no domingo (17), às 20h30.