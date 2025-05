Atlético-GO tem retornos para duelo contra o Remo, mas lida com desfalque no ataque

O Remo viaja até Goiânia para encarar o Atlético-GO no próximo domingo (18), pela oitava rodada da Série B. O time azulino chega invicto e com a vice-liderança da competição para enfrentar o Dragão, que vive um momento de indefinição, sem técnico, e ainda com o desfalque do atacante William Pottker.

O jogador, que é um dos principais nomes do setor ofensivo da equipe, está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida que terminou empatada contra o Avaí-SC, na sétima rodada da Série B.

Em contrapartida, o time goiano terá de volta o goleiro Vladimir e o atacante Marcelinho, artilheiro da equipe com quatro gols até o momento. Ambos cumpriram suspensão no último jogo e, como são titulares, devem reassumir normalmente suas posições.

Apesar de a formação do Atlético-GO não sofrer grandes alterações, o time vive uma indefinição na comissão técnica. Cláudio Tencati deixou o comando na última terça-feira (13), após aceitar uma proposta do Juventude. Com isso, o time segue sem treinador para o confronto contra o Leão Azul, mas a diretoria deve anunciar um novo nome até o fim da semana.

Do lado do Remo, na partida contra o Vila Nova-GO, a equipe não contou com o zagueiro Klaus, o atacante Janderson e o meia Pavani, além de Jaderson, que segue internado após o choque de cabeça com Novilo, na partida contra o Paysandu, pelo Parazão.

Klaus e Janderson saíram lesionados da final do estadual e ainda são dúvidas para o confronto. Já Pavani retorna após cumprir suspensão.

Atualmente, o Remo ocupa a vice-liderança da Série B, com 15 pontos, e está invicto na competição. Já o Dragão faz campanha irregular e ocupa a 13ª colocação, com 10 pontos.

O duelo entre Atlético-GO e Remo será às 16h do próximo domingo (18), no estádio Antônio Accioly. A partida terá transmissão em tempo real pelo Lance a Lance no site OLiberal.com, além de narração pela rádio Liberal+.