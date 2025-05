Remo assume melhor defesa da Série B após vitória sobre o Vila

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova, na noite desta quarta-feira (14), no Mangueirão, o Remo garantiu a vice-liderança da Série B e, 'de quebra', também alcançou um novo feito defensivo: agora é dono da melhor defesa da competição após sete rodadas. O time azulino, que está invicto na competição, sofreu apenas quatro gols até aqui, superando justamente o adversário goiano, que antes liderava o ranking defensivo.

Até o início da rodada, o Vila Nova ostentava a defesa menos vazada da Série B, com quatro gols sofridos. O Leão, logo atrás, tinha cinco. No entanto, com os dois gols marcados — por Marcelinho e Régis — e o novo jogo sem ser vazado, o time paraense chegou à marca de apenas quatro gols sofridos e assumiu a ponta no quesito.

O sistema defensivo do Remo tem sido um dos pilares da boa campanha na Série B até agora. Invicto na competição, o clube acumula quatro vitórias e três empates, com saldo positivo de seis gols (10 marcados e 4 sofridos).

O comparativo com o rival regional, Paysandu, evidencia o bom momento defensivo do Leão: o Papão, que ocupa a vice-lanterna da Série B, sofreu oito gols em sete jogos — o dobro do que sofreu o Remo.

O próximo desafio azulino será fora de casa, no domingo (18), contra o Atlético Goianiense. A partida é válida pela oitava rodada da competição.