'Agora valeu': Após estreia com gol anulado, Régis celebra primeiro gol pelo Remo

Régis, recém-chegado do Goiás, marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão ontem (14) e matou o jogo diante do Vila Nova, caindo nas graças do torcedor, mostrando ser pé quente. Entrou aos 80 minutos e em seu primeiro toque na bola mandou para o fundo das redes, fechando a vitória por 2 a 0, cravando a vice-liderança azulina na Série B.

“Muito feliz pela vitória, pelo gol que pra mim foi muito importante”, resumiu o jogador, ao falar com a imprensa nesta quinta-feira (15). E não era pra menos. Esse foi o primeiro gol oficial dele com a camisa do Leão, e também um pequeno acerto de contas com o 'destino'.

Na estreia contra o Amazonas, pela sexta rodada, Régis havia vivido um enredo parecido. Entrou no segundo tempo, marcou um gol logo de cara — mas viu a arbitragem anular o lance por um suposto impedimento de Ytalo. “Pra mim foi gol normal, mas não depende da gente”, comentou, ainda com certo lamento. Desta vez, ninguém tirou o sorriso do rosto do meia.

Contratado junto ao Goiás, onde somou 27 partidas, um gol e duas assistências ao longo de quase duas temporadas, Régis chegou com o selo de jogador polivalente. O objetivo é ser uma 'boa' dor de cabeça para o técnico Daniel Paulista.

“Esse jogo mais uma vez mostrou a força do nosso grupo. Quem tem entrado tem dado conta do recado. É uma competitividade, uma briga sadia, e quem ganha com isso é o Remo”, afirmou, destacando a união do elenco azulino, que soma agora 15 pontos, apenas um atrás do líder Goiás — que, por coincidência, enfrenta o Paysandu na próxima rodada, em casa. O Remo enfrenta o Atlético Goianiense, fora de casa, no próximo domingo (18).