Adversário do Remo, Atlético-GO está sem técnico; clube espera contratar novo treinador nesta semana

O Atlético-GO, próximo adversário do Remo, está sem técnico. O time goiano perdeu o treinador Cláudio Tencati na última terça-feira (13) para o Juventude. Com isso, o clube corre atrás de um novo comandante.

Segundo um dirigente da equipe, a expectativa é encontrar um novo treinador até a partida contra o Leão Azul, que ocorre no próximo domingo (18), no estádio Antônio Accioly. Com o tempo curto, a diretoria espera que o novo técnico ao menos acompanhe a partida e conheça o elenco até o jogo.

A saída de Cláudio Tencati foi uma surpresa para a equipe goiana. O técnico chegou a comandar um treino na manhã de terça-feira (13), antes de sair. O treinador teria recebido uma "proposta irrecusável" do Juventude, onde foi apresentado na quarta-feira (14).

Tencati estava no Atlético-GO havia pouco menos de dois meses. Sob o comando dele, o Dragão chegou à semifinal do Campeonato Goiano e, na Série B, tem uma campanha com altos e baixos. Cláudio foi o segundo treinador da equipe goiana na temporada, tendo substituído Rafael Guanaes.

Atualmente, a equipe está na 13ª colocação, com 12 pontos. Já o Remo é o vice-líder. O Leão Azul é o único time invicto na Série B e tem a melhor defesa do campeonato.

A partida entre Atlético-GO e Remo ocorre no próximo domingo (18), às 16h, em Goiânia. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.