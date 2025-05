Horário de jogo do Remo pela Série B é alterado pela CBF

O torcedor azulino que já estava com a agenda marcada para às 20h30 no domingo (18) pode se programar mais cedo. O duelo entre Atlético Goianiense e Remo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, teve o horário alterado e será disputado às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

A mudança foi confirmada nesta sexta-feira (14) pela CBF. A partida segue válida pela 8ª rodada da competição. O Leão Azul, vice-líder da tabela e dono da melhor defesa da Série B, vai encarar um Dragão que ainda busca se reencontrar após a saída repentina do técnico Cláudio Tencati, que aceitou proposta do Juventude e deixou a equipe na 13ª posição.

O time goiano correu contra o tempo e anunciou hoje Fábio Matías como novo comandante. A expectativa é que o treinador já acompanhe o confronto contra o Leão, mesmo que ainda não esteja à beira do campo.

O jogo terá cobertura completa em tempo real no portal OLiberal.com e narração na rádio Liberal+.