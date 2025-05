Após vitória, Remo é o único time invicto das Séries A e B do Brasileirão

O início do Remo na Série B está bem melhor do que o esperado. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, na noite da última quarta-feira (14), em duelo válido pela sétima rodada, o clube emplacou o quarto triunfo no Brasileirão e manteve sua invencibilidade. Com isso, o Leão Azul é o único time invicto nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro.

Na Série A, até o último domingo (11), o São Paulo era a única equipe invicta na divisão, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, líder do campeonato, que já sofreu uma derrota na competição.

Flamengo, RB Bragantino e Cruzeiro, equipes que estão no G-4 da Série A, possuem pelo menos uma derrota.

Assim, com o triunfo sobre o Tigre, o Remo se tornou o único invicto das Séries A e B do Brasileirão. O time azulino é o atual vice-líder da Segunda Divisão, com 15 pontos. O líder é o Goiás-GO, com 16.

VEJA MAIS

Em sete rodadas, o Leão Azul tem seguido o "manual": vencido os jogos em casa e empatado os fora. A equipe soma quatro vitórias e três empates até o momento, o que representa mais de 71% de aproveitamento.

Se o time conseguir manter essa regularidade até o fim do campeonato, é muito provável que o clube brigue pelo acesso para a Série A.

Conforme dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tem 47,6% de chances de subir neste momento.

O clube teve um início de temporada complicado, com alguns resultados negativos, como as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa Verde. O time trocou de técnico e, com Daniel Paulista, a equipe azulina emplacou uma sequência de nove jogos sem derrota — que foi interrompida pelo Paysandu na final do Parazão.

O próximo compromisso do clube será contra o Atlético-GO, no domingo (18), fora de casa, às 16h. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.