Clube do Remo vence o Vila Nova no Mangueirão, segue invicto e é vice-líder da Série B

Foi sal para mais um rival do Clube do Remo. Dessa vez, o Leão atropelou o Vila Nova-GO, nesta quarta-feira (14), e garantiu a vitória por 2 a 0, com gols de Marcelinho e Régis, no Mangueirão, em partida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 15 pontos, o Leão carimbou a vice-liderança na tabela da Segundona e manteve a invencibilidade na competição, com quatro vitórias e três empates. Agora, a próxima partida do Leão na Série B é fora de casa, contra o Atlético Goianiense, no próximo domingo (18). O jogo, válido pela 8ª rodada, começa às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Primeiro tempo

Nos minutos iniciais o Leão obteve uma falta e mostrou a dominância dentro de casa, com a posse de bola quase total no início do tempo. No entanto, tanto Remo quanto o Tigre não criaram grandes jogadas, mantendo um clima morno nos primeiros 20 minutos da partida.

O atacante Vinícius Paiva ainda tentou a chance de abrir o placar para o Vila em um chute rasteiro que passou na frente da trave azulina. Mas foi Pedro Rocha, do Leão, responsável pelo primeiro lance realmente perigoso da partida, mandando um chute forte para o gol adversário, mas não abriu o placar.

Em uma invertida do adversário, o goleiro Marcelo Rangel salvou o Leão e defendeu a tentativa de Gabriel Poveda, que mirou no ângulo, mas não passou pelo paredão azulino, na melhor chance do Vila Nova primeiro tempo. Os visitantes ainda tentaram finalizar mais uma vez, mas William Formiga puxou Reynaldo e foi penalizado por uma falta de ataque, anulando a chance da equipe goiana.

Sem perder a chance, o Remo não deu espaço para mais lances perigosos do adversário e Marcelinho aproveitou um cruzamento na pequena área e mandou a bola de cabeça para o fundo da rede, sem dar chances para o goleiro Halls, do Vila Nova, defender.

Não demorou muito para Adaílton tentar ampliar o placar para o Remo, marcando o segundo gol, mas o VAR invalidou o gol azulino marcando impedimento. Sem mais lances perigosos, o primeiro tempo terminou com o placar em 1 a 0 no Mangueirão, com vantagem para o Leão.

Confira os melhores momentos do jogo:

Segundo tempo

Inspirado pela vantagem, o Leão chegou querendo ampliar o placar sobre o Vila Nova no Mangueirão, mas o goleiro Halls defendeu a primeira tentativa de gol do Remo no segundo tempo. Não demorou para o goleiro Marcelo Rangel também demonstrar o porquê é a estrela do elenco azulino, defendendo a falta cobrada por João Vieira que rendeu uma tentativa de ataque do Remo, que acabou sendo dissipada pela defesa do time goiano.

Em uma bela jogada individual, Pedro Rocha deu trabalho para a defesa do Vila Nova, e quase marcou o segundo do Leão em um arremate por cima do goleiro, mas Formiga tirou a bola de cabeça, salvando a rede do Vila Nova.

Tentando uma reação, o elenco visitante tentou três finalizações, com Elias, Gabriel Poveda e Bernardo tentando encaixar a bola na rede azulina, mas não conseguiram igualar o placar no Colosso do Benguí. Vendo espaço, Pedro Rocha mostrou que estava com sede de gol e tentou novamente ampliar para o Remo, mas a bola passou direto pelo gol do Vila Nova.

Mas sem abrir espaço para o Vila empatar, Kadu avançou pela esquerda e cruzou na pequena área, sem conseguir marcar, mas a bola sobrou para Régis na pequena área, que não perdeu a oportunidade de ampliar e marcou o segundo gol do Remo na partida. O Vila Nova ainda tentou novas chances, mas não conseguiu marcar, com o árbitro finalizando a partida em 2 a 0 para o Leão, que garantiu a vice-liderança da Série B.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (7ª rodada)

Clube do Remo 2 x 0 Vila Nova-GO

Data: quarta-feira (14)

Hora: 19h

Local: Estádio do Mangueirão (Belém)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

Gol: Marcelinho (32’ 1T), Régis (34’ 2T)

Cartão amarelo: Camutanga (Remo), Gustavo Pajé (Vila Nova), Reynaldo (Remo)

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Reynaldo, Rafael Castro (Camutanga), Régis (Alan Rodríguez), Ivan Alvariño, Caio Vinícius, Madison (Luan Martínez), Daniel Cabral (Pedro Castro), Pedro Rocha, Kadu Santos (Adaílton).

Técnico: Daniel Paulista.

Vila Nova-GO: Halls, Igor Inocêncio (Elias), Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, William Formiga, João Vieira, Dodô (Miticov), Arílson (Igor Henrique), Gustavo Pajé (Vinícius Paiva), Ruan Ribeiro (Gabriel Silva), Gabriel Poveda.

Técnico: Rafael Lacerda.