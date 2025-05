Com mudanças, Remo está escalado para receber o Vila Nova pela Série B

O Remo está escalado para disputar a sétima rodada da Série B do Brasileirão, contra o Vila Nova-GO, nesta quarta-feira (14), no Mangueirão. A bola rola a partir das 19h, e o Leão tem mudanças no time principal para cobrir desfalques importantes no elenco comandado pelo técnico Daniel Paulista.

Para a partida, o treinador trouxe de volta Alex Rodriguez, que se recuperou de uma lesão. No entanto, o Leão não vai contar com nomes importantes para o jogo como Klaus, PH, Jaderson e Sávio, que se recuperam de lesões, além de Felipe Vizeu, que foi poupado da equipe titular, e Pavani, que está suspenso.

A formação tática segue a utilizada pelo técnico azulino no último treino do Remo, antes da partida desta noite, com: Marcelo Rangel; Alvariño, Camutanga, Reynaldo; Marcelinho, Caio Vinícius, Luan Martins, Pedro Castro, Alan Rodríguez; Adailton e Pedro Rocha.

Confira a escalação completa: