Remo x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/05) pela Série B

Remo x Vila Nova disputam hoje, quarta-feira (14/05), a 7° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Vila Nova ao vivo?

Você pode acompanhar a partida pelo lance a lance do portal O Liberal a partir de 19h e também na transmissão da Liberal+:

A partida também poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Remo ocupa invicto a 4° posição da Série B e acumula 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. O Leão é o único time ainda invicto na Série B.

Já a Vila Nova está na vice-liderança com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da competição.

Remo x Vila Nova: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Reynaldo e Kadu (Alvariño); Caio Vinicius, Pedro Castro e Dodô (Regis); Gabriel Martins (PH), Pedro Rocha e Felipe Vizeu.

Vila Nova: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Remo x Vila Nova

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 14 de maio de 2025, 19h