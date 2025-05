Técnico do Remo celebra invencibilidade na Série B e vitória em casa: ‘Torcedor sai feliz’

O Clube do Remo saiu vitorioso do Mangueirão nesta quarta-feira (14), após vencer o Vila Nova-GO por 2 a 0, em partida válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de manter a invencibilidade, o Leão garantiu a vice-liderança da competição, feito comemorado pelo técnico Daniel Paulista.

“Nós esperávamos um jogo muito complicado por diversas razões. Primeiro, pela capacidade e qualidade do adversário, que consideramos grande, até então, a melhor defesa da competição. Além disso, a descarga física e psicológica após a conquista do Campeonato Paraense poderia refletir na nossa atuação. Mas gostei do que vi hoje. Fomos uma equipe que, mesmo com pouca preparação tática, conseguiu vencer o adversário da maneira que vencemos”, disse.

Com desfalques importantes durante a partida, como Klaus, PH, Jaderson, Sávio, Felipe Vizeu e Pavani, o treinador celebrou a força da equipe, que soube se encontrar em campo e manter uma atuação digna de um grande time, além da festa da torcida azulina.

“O Vila é uma boa equipe, não à toa está entre os primeiros colocados. Mas o Remo se mostrou defensivamente sólido, soube construir o resultado e poderia ter tido mais tranquilidade nas oportunidades criadas. Claro que o Vila também ofereceu perigo, mas poderíamos ter resolvido a partida com mais antecedência. A força que o grupo demonstra é grande. Mesmo com mudanças, temos apresentações que nos satisfazem, não só a nós, mas também ao torcedor, que sai do Mangueirão mais uma vez feliz”, celebrou.

Daniel Paulista também elogiou o goleiro Marcelo Rangel, que fez grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, impedindo que o adversário balançasse a rede azulina.

“Nosso goleiro está muito bem, seguro, e isso dá estabilidade ao time. Mérito dele e do preparador. Estou muito feliz com isso, pois dá tranquilidade para a equipe seguir o jogo com segurança. Assim como todo o elenco, que está em boa fase e mostra que temos condições de encarar qualquer adversário de frente”, completou.

A próxima partida do Leão na Série B será fora de casa, contra o Atlético Goianiense, no próximo domingo (18). O jogo, válido pela 8ª rodada, começa às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Você pode acompanhar a cobertura completa, lance a lance, no portal Oliberal.com e a transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.