São Paulo é salvo por Lucca, empata com Libertad e garante classificação na Libertadores

O São Paulo precisava apenas empatar para confirmar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Sofreu, mas garantiu o placar de 1 a 1 com o Libertad, nesta quarta-feira, no MorumBis, em São Paulo. A noite teve a assinatura de Lucca, de 17 anos, que fez o gol são-paulino aos 45 minutos do segundo tempo.

O resultado aumenta a série invicta do time paulista na Libertadores para 14 partidas - a maior da história do clube no torneio. Os paraguaios amargam uma seca de oito jogos sem vencer.

O time tricolor chega a 11 pontos, contra oito do Libertad, no Grupo D. Na quinta-feira, o Alianza Lima encara o Talleres. Os argentinos precisam de duas vitórias para classificar, enquanto paraguaios e peruanos farão um duelo direto na última rodada.

Já o São Paulo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O adversário da nona rodada é o Grêmio, no sábado, às 21h (de Brasília), no MorumBis.

O São Paulo foi quem dominou as primeiras ações, demonstrando paciência para trocar passes. Logo cedo, aos 16 minutos, contudo, o jogo teve um ponto de virada. Alisson chegou de carrinho para dividir a bola e atingiu o tornozelo do adversário. A falta foi para vermelho direto.

A partir de então, o Libertad conseguiu ganhar espaços. Zubeldía optou por não fazer trocas. O São Paulo conseguiu pressionar mais vezes, mas viu a partida ganhar equilíbrio, com poucas chances. No primeiro tempo, a melhor chegada foi de Sanabria, de cabeça, raspando a trave são-paulina.

Logo no começo do segundo tempo, foi o São Paulo que quase abriu o placar. Ferreirinha recebeu na intermediária, carregou e esteve de frente para o gol, mas perdeu a chance, logo aos três minutos.

A expulsão de Alisson continuou a fazer efeito. Zubeldía precisou sacar mais jogadores, já desgastados e prevendo o compromisso do fim de semana pelo Brasileirão. Ferreirinha e Oscar deram lugar a Cédric e Pablo Maia, tornando a equipe mais defensiva.

Ainda assim, o São Paulo teve mais uma chance. Após cruzamento, André Silva furou, e a bola sobrou para Alan Franco, dentro da pequena área. O argentino, porém, chegou desequilibrado e bateu para fora.

Não marcar cobrou caro. Pouco depois, um vacilo de Cédric na defesa, ao afastar errado, rendeu uma falta ao Libertad. A bola na área teve finalização de Gustavo Aguilar e castigou o São Paulo.

O time visitante, que já demonstrava gostar do empate, passou a atrasar ainda mais o jogo. Já o São Paulo, com entradas de Luciano e do garoto Lucca, buscou atacar com levantamentos na área, sem eficiência.

O garoto de 17 anos, porém, teve estrela. Lucca recebeu na esquerda, driblou a marcação e bateu ao invadir a área e colocou o São Paulo nas oitavas com o empate.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 LIBERTAD

SÃO PAULO - Rafael; Cédric (Luciano), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Lucas Ferreira (Lucca), Oscar (Pablo Maia) e Ferreirinha (Ferraresi); André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

LIBERTAD - Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Tomas Gutiérrez e Mathías Espinoza; Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano e Lucas Sanabria (Hugo Martínez); Marcelo Fernández (Adrián Alcaraz) e Alexis Fretes (Lorenzo Melgarejo); Roque Santa Cruz (Gustavo Aguilar). Técnico: Sergio Aquino.

GOLS - Gustavo Aguilar, aos 28, e Lucca, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hernesto Caballero e Lucas Sanabria (Alianza Lima) e Lucca (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO - Alisson (São Paulo).

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

PÚBLICO - 46.996 presentes.

RENDA - R$ 3.142.167,50.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.