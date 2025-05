Paysandu apresenta Carlos Frontini, que fala em qualificar o elenco: 'Já temos muita coisa boa'

Na manhã desta terça-feira (13) ocorreu a apresentação oficial do novo executivo de futebol do Paysandu, o argentino Carlos Frontini, que chega para ocupar a vaga deixada por Felipe Albuquerque. É a segunda vez que o profissional vem a Belém, a primeira na função.

Durante a coletiva de apresentação, uma das primeiras dúvidas levantadas pela imprensa foi sobre possíveis mudanças no elenco, no qual Frontini não desviou.

"As entradas e saídas são naturais em todas as janelas de transferências. Não é só o Paysandu que faz esses movimentos. Já detectamos o que é preciso, e isso é normal. Estamos alinhados com a diretoria para respeitar o orçamento. Temos que cuidar da saúde financeira do clube e manter os pagamentos em dia até o fim do ano. Além disso, estamos alinhados com a comissão técnica", disse.

O próximo prazo para contratações e desligamentos se inicia no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro. Neste período, segundo ele, o Papão deve fazer movimentações aceleradas no mercado de transferências para somar ao que já está no clube.

"A ideia é reforçar, qualificar. A gente já tem muita coisa boa — se não tivesse, não teríamos feito duas finais e conquistado um título. O grupo já mostrou qualidade. A avaliação é muito positiva. No domingo, vi um time forte fisicamente, que fez dois grandes tempos. Jogamos no campo do adversário e terminamos bem. Poderíamos ter feito o segundo gol, trabalhamos para isso", reforça.

Apesar disso, o executivo evitou expor nomes individuais, sobretudo aqueles de maior destaque, caso do centroavante Nicolas, que ainda não balançou as redes na Série B.

"Não é o momento de falar em nomes pontuais. Não posso expor um atleta. O Nicolas é um jogador que tem contrato, foi nosso capitão na final, foi campeão, tem sua história e o respeito de todos. Ele vai jogar na quarta-feira. É hora de passar confiança, porque, se foi contratado, é porque tem valor. Ele não chegou aqui por acaso".

Enquanto isso, o time segue a jornada para sair do Z4 da Série B. Nesta quarta-feira (14), a partir das 19h30, o time enfrenta o América-MG, no estádio Independência, pela 7ª rodada da Série B.