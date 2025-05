Vitória do Paysandu sobre o América-MG na Série B pode tirar o time do Z-4? Entenda

O Paysandu vive uma situação delicada na tabela da Série B. Após o empate do Amazonas-AM com o CRB-AL, o time bicolor caiu para a lanterna da classificação da competição. Com isso, a pressão para conquistar a primeira vitória no campeonato aumenta ainda mais. Mas uma vitória sobre o América-MG, na próxima quarta-feira (14), fora de casa, é suficiente para tirar o Papão da zona da degola?

A resposta é não. O Bicola ainda não deixará a zona de rebaixamento nesta rodada. Se conseguir vencer o América, a equipe de Luizinho Lopes somará cinco pontos, mesma pontuação de Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP. Com isso, a depender do saldo de gols do Paysandu, o time pode chegar, no máximo, à 17ª colocação.

Atualmente, o saldo do Papão é de -5, enquanto o do Voltaço é de -3 e o do Pantera é de -4. O primeiro time fora do Z-4 é o Criciúma-SC, com seis pontos.

Do que o Paysandu precisa para sair do Z-4?

Assim, para o Paysandu se livrar da zona, o Papão terá que engatar uma sequência de bons resultados — pelo menos duas vitórias seguidas — e contar com o tropeço dos rivais.

Até o momento, o Paysandu tem dois pontos, conquistados em dois empates. O clube amarga quatro derrotas no campeonato e ainda não venceu na competição.

Apesar da situação delicada, mesmo tendo perdido o título do Parazão para o Remo, o Bicola voltou a vencer após 10 jogos. O time bicolor fez 1 a 0 sobre o Leão Azul na partida de volta da final do estadual e levou a decisão para os pênaltis, onde foi derrotado.

Agenda

O jogo entre América-MG e Paysandu ocorre às 19h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela sétima rodada da Série B. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.