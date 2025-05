CBF divulga tabela detalhada da Série B; saiba quando será o próximo Re-Pa

O primeiro Re-Pa pela Série B já tem data e hora oficiais, divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade soltou na manhã desta segunda-feira (12) a tabela detalhada com as informações da 12ª a 15ª rodada da competição. Neste intervalo de tempo, Clube do Remo e Paysandu fazem o primeiro duelo pelo torneio nacional.

Com isso, o torcedor paraense já pode se programar para o próximo dia 21 de junho, quando os eternos rivais se reencontra, no Mangueirão, a partir das 18h30, pela 13ª rodada. Antes, pela 12ª, o Remo encara o Athletico-PR, fora de casa, enquanto o Papão recebe o Botafogo-SP em casa.

Já nas rodadas seguintes, o Leão Azul enfrenta respectivamente Athletic e Cuiabá, nos dias 29 de junho e 5 de julho. O Papão, por sua vez, a Ferroviária, no dia 30 de junho, e o Avaí, no dia 5 de julho, fora de casa.

12ª rodada

13 de junho, sexta, 19h: Vila Nova x América-MG

13 de junho, sexta, 21h35: Paysandu x Botafogo-SP

14 de junho, sábado, 16h: CRB x Goiás

14 de junho, sábado, 18h30: Athletico-PR x Remo

14 de junho, sábado, 20h30: Athletic-MG x Operário-PR

15 de junho, domingo, 16h: Atlético-GO x Coritiba

15 de junho, domingo, 16h: Novorizontino x Cuiabá

15 de junho, domingo, 20h30: Criciúma x Amazonas

16 de junho, segunda, 19h: Chapecoense x Ferroviária

17 de junho, terça, 19h30: Volta Redonda x Avaí

13ª rodada

20 de junho, sexta, 19h: Botafogo-SP x Chapecoense

20 de junho, sexta, 21h35: América-MG x Criciúma

21 de junho, sábado, 16h: Avaí x Athletico-PR

21 de junho, sábado, 18h30: Remo x Paysandu

21 de junho, sábado, 20h30: Ferroviária x CRB

22 de junho, domingo, 16h: Coritiba x Cuiabá

22 de junho, domingo, 18h: Amazonas x Vila Nova

22 de junho, domingo, 20h30: Atlético-GO x Volta Redonda

23 de junho, segunda, 19h: Operário x Novorizontino

23 de junho, segunda, 21h: Goiás x Athletic-MG

14ª rodada

26 de junho, quinta, 21h35: CRB x América-MG

27 de junho, sexta, 19h: Criciúma x Avaí

28 de junho, sábado, 16h: Vila Nova x Atlético-GO

28 de junho, sábado, 18h30: Athletico-PR x Coritiba

29 de junho, domingo, 16h: Athletic-MG x Remo

29 de junho, domingo, 16h: Volta Redonda x Operário-PR

29 de junho, domingo, 19h: Chapecoense x Goiás

29 de junho, domingo, 19h: Novorizontino x Amazonas

30 de junho, segunda, 19h: Paysandu x Ferroviária

30 de junho, segunda, 21h: Cuiabá x Botafogo-SP

15ª rodada

3 de julho, quinta, 21h35: Atlético-GO x CRB

4 de julho, sexta, 19h: Coritiba x Volta Redonda

5 de julho, sábado, 16h: Remo x Cuiabá

5 de julho, sábado, 19h30: Avaí x Paysandu

6 de julho, domingo, 16h: Ferroviária x Vila Nova

6 de julho, domingo, 18h30: Botafogo-SP x Novorizontino

6 de julho, domingo, 20h30: Amazonas x Athletico-PR

7 de julho, segunda, 19h: Operário-PR x Chapecoense

7 de julho, segunda, 21h: América-MG x Athletic-MG

8 de julho, terça, 19h30: Goiás x Criciúma

