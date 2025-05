Botafogo SP x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/05) pela Série B

Botafogo-SP x Athletic Club disputam hoje, segunda-feira (12/05), a 7° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo SP x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletic Club é o 18° colocado da Série B e soma apenas 1 vitória, 5 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Botafogo SP está em 16° lugar e acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Botafogo (SP) x Athletic Club: prováveis escalações

Botafogo Paulista: Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson, Sabit, Leandro Maciel, Alejo Dramisino e Gabriel Risso; Jonathan Cafú e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

Athletic: Jefferson Luis; Douglas Pelé, Sidimar, Gabriel Ferreira e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim e David Braga; Ezequiel, Neto Costa e Max. Técnico: Roger Silva.

FICHA TÉCNICA

Botafogo RP x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 12 de maio de 2025, 19h