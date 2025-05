Amazonas x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/05) pela Série B

Amazonas x CRB disputam hoje, segunda-feira (12/05), a 7° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Amazonas x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Amazonas está na lanterna da Série B, ainda não obteve vitórias e soma apenas 2 empates, 4 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o CRB ocupa a 6° posição da competição e acumula um total de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Amazonas x CRB: prováveis escalações

Amazonas: Renan; Thomas Luciano (Castrillón), Jackson, Fabiano e Raimar; Larry Vásquez, Nicolás Linares e Rafael Tavares; Alex Sandro, Luquinhas (Rodrigo Varanda) e Henrique Almeida (Kevin Ramírez). Técnico: Guilherme Alves.

CRB: Matheus Albino; Weverton (Hayner), Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Lucas Kallyel, Danielzinho e Gegê; David da Hora, Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

Amazonas x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Data/Horário: 12 de maio de 2025, 21h