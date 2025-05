River Plate x Barracas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pelo Argentino

River Plate x Barracas Central disputam hoje, segunda-feira (12/05), pelas quartas de final da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Barracas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Barracas ficou em 7° lugar no Grupo A e acumulou 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 20 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já o River Plate terminou na vice-liderança do Grupo B e somou 8 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 9 gols sofridos.

River Plate x Barracas: prováveis escalações

River Plate: Franco ⁠Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz , Marcos Acuña o Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono; Facundo Colidio e Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo

Barracas: Marcos Ledesma; Facundo Mater, Kevin Jhon Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini e Rodrigo Axel Insúa; Tomás Uriel Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia e Javier Ezequiel Ruiz; Facundo Bruera. Técnico: Rubén Insúa.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Barracas Central

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 12 de maio de 2025, 20h30