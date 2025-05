Remo domina Seleção do Parazão 2025; Rossi é o craque da galera e Kukri a revelação

A noite desta segunda-feira (12) foi de gala para o futebol paraense. Organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), a cerimônia de premiação do Parazão 2025 consagrou os melhores da competição, com direito a holofotes para Remo e Paysandu — únicos clubes representados na Seleção do Campeonato. O Leão Azul, campeão estadual, emplacou sete nomes entre os onze titulares, além do técnico Daniel Paulista, escolhido como melhor treinador.

Com a base do time campeão, o Remo se impôs na seleção com o goleiro Marcelo Rangel, os zagueiros Reinaldo e Klaus, o lateral-esquerdo Sávio, os meio-campistas Caio Vinícius e Jaderson, além do atacante Pedro Rocha. Do outro lado da rivalidade, o Paysandu garantiu quatro vagas: Edílson, na lateral-direita, Matheus Vargas no meio, e a dupla de ataque formada por Rossi e Nicolas, os dois artilheiros do Parazão, com seis gols cada.

Apesar da supremacia azulina na equipe ideal, um dos nomes mais festejados da noite foi o de Rossi. Atacante do Papão, ele foi eleito o Craque da Galera, em votação popular, e dividiu a artilharia com seu companheiro de clube, Nicolas. A dupla ofensiva bicolor teve papel crucial na boa campanha alviceleste no torneio.

Outro destaque da festa foi o jovem Kukri, do Águia de Marabá, premiado como Revelação do Campeonato. O atacante foi um dos protagonistas da surpreendente campanha do Azulão no estadual e deixou boa impressão, mesmo fora da dupla Re-Pa.

Confira a Seleção do Parazão 2025 – Formação 4-3-3:

Goleiro

Marcelo Rangel (Remo)

Defensores

Lateral-direito: Edílson (Paysandu)

Zagueiro: Reinaldo (Remo)

Zagueiro: Klaus (Remo)

Lateral-esquerdo: Sávio (Remo)

Meio-campo

Matheus Vargas (Paysandu)

Caio Vinícius (Remo)

Jaderson (Remo)

Ataque

Rossi (Paysandu)

Pedro Rocha (Remo)

Nicolas (Paysandu)

Premiações individuais:

Craque da Galera: Rossi (Paysandu)

Revelação do Campeonato: Kukri (Águia de Marabá)

Melhor Treinador: Daniel Paulista (Remo)

Artilheiros: Rossi (Paysandu) e Nicolas (Paysandu) – 6 gols