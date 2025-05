Primeiro clássico Re-Pa da final do Parazão 2025 tem o maior número de gols em quatro anos

O primeiro clássico Re-Pa da final do Parazão 2025 foi eletrizante, com o maior número de gols em quatro anos. A partida, vencida pelo Remo, teve cinco bolas no fundo redes. O Leão Azul fez 3 a 2 no Paysandu e vai para o jogo de volta com a vantagem. O duelo ocorreu na última quarta-feira (7), no Estádio Mangueirão.

Os gols da partida foram marcados por Janderson, Klaus e Sávio, para o time azulino. Já do lado do Papão, Benítez e Rossi balançaram as redes. A última vez que o clássico Re-Pa havia registrado tantos gols foi em 2021, na quarta rodada do Campeonato Paraense, quando o Remo venceu por 4 a 2, em plena Curuzu, totalizando seis.

Naquele ano, o Paysandu acabou sendo o campeão ao vencer a Tuna Luso na final, enquanto o Leão Azul terminou em terceiro lugar. A equipe azulina caiu nas semifinais diante da Águia Guerreira.

Desde então, até a partida de quarta-feira, o maior número de gols havia sido quatro. Em 2022, o Paysandu venceu por 3 a 1 no duelo de volta da final do Parazão, na Curuzu. Na ocasião, o Papão não ficou com o título, pois no jogo de ida foi derrotado por 3 a 0, e o Remo foi o grande campeão.

A conquista azulina marcou o título do Leão Azul, que agora vai com a vantagem de um gol para o confronto de volta desta temporada. A decisão será no próximo domingo (11), às 17h, no Mangueirão.

O Paysandu terá que tirar a vantagem e vencer por um gol de diferença para provocar a disputa nos pênaltis, ou superar o rival por dois ou mais gols de diferença para levantar a taça.

Já o Remo precisa apenas de um empate ou vitória simples para voltar a conquistar o título de campeão.