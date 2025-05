Parazão: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Remo

O Paysandu abriu a venda de ingressos para o jogo de volta da final do Campeonato Paraense 2025 contra o Remo, que será neste domingo (11), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Os bilhetes para a arquibancada estão disponíveis por R$ 60, enquanto os bilhetes para o setor de cadeiras custam R$ 120.

Estudantes têm direito à meia-entrada, e sócios-torcedores contam com condições especiais para compra e acesso. Idosos e pessoas com deficiência têm gratuidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo sistema online do clube ou nas lojas oficiais do Paysandu na Região Metropolitana de Belém.

No primeiro jogo da final, realizado na quarta-feira (7), os azulinos venceram os bicolores por 3 a 2, abrindo vantagem na decisão. Só no primeiro tempo, foram quatro gols. Na etapa final, Sávio marcou o gol da vitória. Além dele, Janderson e Klaus marcaram os outros gols do Remo. Pelo Paysandu, Rossi e Benítez foram os autores dos gols.

O Leão precisa somente de um empate para ser campeão, enquanto o Papão precisa vencer por dois gols de diferença; vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.