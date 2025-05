Remo encerra jejum contra o Paysandu e chega a quatro jogos sem perder para o rival

O Remo superou o Paysandu por 3 a 2 no jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2025, encerrando um jejum de nove jogos sem vitória contra o Papão. A equipe azulina não vencia os bicolores desde 26 de março de 2023, quando venceu por 1 a 0 a primeira partida da semifinal da Copa Verde. Nesse período sem vitórias, o Leão acumulou quatro derrotas e cinco empates diante do rival.

Com a vitória na última quarta-feira (7), o Remo chegou a quatro jogos consecutivos sem perder para o Paysandu e pode ampliar essa sequência neste domingo (11), na partida de volta da final do Parazão 2025. O Leão tem a chance de confirmar a vantagem conquistada no jogo de ida e aprofundar ainda mais a crise do rival, que está há dez partidas sem vencer, enfrentando sua segunda maior sequência negativa de jogos sem vitória no século.

O time azulino confirmou o favoritismo no clássico ao vencer o Paysandu por 3 a 2 no jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2025. Sob o comando do técnico Daniel Paulista, a equipe está invicta há nove partidas.

A equipe azulina não perde uma partida desde 11 de março, quando foi derrotada pelo Criciúma por 2 a 1, ainda sob o comando do técnico Rodrigo Santana, e eliminada na segunda fase da Copa do Brasil. Além disso, o time ainda não perdeu na Série B do Campeonato Brasileiro, com três vitórias e três empates, ocupando atualmente a terceira colocação na tabela.

O Remo volta a campo neste domingo (11), às 17h, para enfrentar o Paysandu na partida de volta da final do Campeonato Paraense 2025, no Estádio Mangueirão. A transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com, com narração pela Rádio Liberal +.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)