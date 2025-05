Luizinho Lopes comenta derrota e diz que Paysandu está no páreo: 'Está 100% em aberto'

O Paysandu saiu de campo derrotado em uma partida igualitária, onde as chances de gols pairavam sobre os dois lados do campo, em alguns momentos até mais pelo ataque bicolor. Apesar dos esforços, o time perdeu por 3 a 2, mas nas palavras do técnico Luizinho Lopes, nada está perdido e no próximo domingo o Paysandu vem novamente com força total para buscar mais um título estadual.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Tomamos gol como vimos, com facilidade. No momento do gol deles, eles tinham duas finalizações e a gente sete. No total foram 18 do Paysandu, mas no momento do gol eles foram e fizeram dois lances. Claro que o adversário foi eficaz. Não quero passar uma mensagem negativa. Eles foram eficazes. Já são alguns jogos que isso tem acontecido. Mas também tivemos superação. Fomos buscar um resultado e fizemos dois gols. Até tivemos volume no fim, mas não conseguimos o empate", disse ele ao iniciar a coletiva pós-jogo.

Lopes deixou claro que o Papão criou mais, fez dois gols em poucos minutos, o que lhe confere perfeitas chances de reverter o placar no domingo (11). "Não vou parar por aqui. Vamos deixar em aberto 100%. Estaremos aqui esperando o desfecho final. Do jeito que está, está 100% em aberto. O que vale é domingo e vamos lutar até o último minuto para sair daqui com esse troféu", acrescenta.

VEJA MAIS

O técnico também falou sobre a condição de alguns atletas, em especial Rossi, que deixou a partida após sentir dores no joelho. Há tempos o meia-atacante vem preocupando a Comissão Técnica, mesmo assim teve uma atuação de destaque.

"O Rossi é muito técnico, muito vistoso. Não à toa fez quase toda carreira na Série A. É um jogador que merece cuidados, não só ele, mas outros também estão com a atenção do DM. No momento de dificuldade temos que encontrar serenidade para manter o trabalho e eles nos ajudam muito com isso. Tínhamos muitos problemas hoje por causa dos jogos, o Rossi era um deles. O Ramon também, precisava de 15 dias e voltou com 8. Vilela também, Rossi também, Todos voltaram antes do tempo", encerra.