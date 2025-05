Final do Parazão: Com vídeos, fotos e entrevistas exclusivas, acompanhe o Re-Pa no Grupo Liberal

Chegou a hora da grande final do Campeonato Paraense 2025.Depois de uma paralisação no Estadual, o torneio foi retomado e, com o início da Série B, enfim chegou o momento mais aguardado pelos torcedores: Remo e Paysandu se enfrentam na decisão do Parazão. A primeira partida acontece nesta quarta-feira (7), às 21h, no Mangueirão, com cobertura completa em diversas plataformas do Grupo Liberal.

Para esta grande final entre os dois maiores clubes da Região Norte do Brasil, o Grupo Liberal preparou uma cobertura exclusiva. O clássico 777 entre Papão e Leão movimenta toda a cidade, e a equipe da Rádio Liberal+ estará nas ruas desde cedo, trazendo em tempo real tudo o que acontece: trânsito, chegada de torcedores e reportagens direto dos hotéis onde Remo e Paysandu estão concentrados. Tudo isso poderá ser acompanhado pelo portal OLiberal.com, também no canal de O Liberal no YouTube e Rádio Liberal+ na frequência 98.9 FM.

No Mangueirão, as equipes do portal OLiberal.com e da Rádio Liberal+ estarão nos arredores do estádio acompanhando a chegada das torcidas e dos ônibus das delegações, com jogadores e comissões técnicas. Outra atração é o tradicional pré-jogo, com aquela resenha descontraída com os torcedores, marca registrada da Rádio Liberal+.

Dentro de campo, os jornalistas do Grupo Liberal estarão atentos a todos os detalhes para informar os torcedores com exclusividade. Estão previstas entrevistas com atletas, membros das diretorias e comissão técnica de Remo e Paysandu — além, é claro, da transmissão da partida.

A transmissão

A partida será transmitida pelo lance a lance interativo no portal OLiberal.com, com fotos, vídeos e curiosidades do clássico. Também poderá ser acompanhada na Rádio Liberal+ (98,9 FM) e no canal de O Liberal no YouTube. Fique ligado!