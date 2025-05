Paysandu pode igualar maior jejum de vitórias do século; confira

A derrota do Paysandu para o Remo por 3 a 2 no jogo de ida da final do Parazão 2025 ampliou para dez o número de partidas sem vitória dos bicolores. Essa já é a segunda pior sequência do Papão no século XXI. Caso não consiga vencer no próximo domingo (11), o time igualará a marca negativa de 2004, quando ficou 11 jogos sem vencer - sendo dois pelo Campeonato Paraense e nove pela Série A.

A sequência ruim do Paysandu iniciou ainda no Parazão de 2004, quando, na final, perdeu os dois últimos jogos para o Remo, ambos pelo placar de 2 a 0. No Campeonato Brasileiro Série A daquele ano, o time paraense acumulou seis derrotas - para Corinthians, Athletico Paranaense, Internacional, Vasco, Grêmio e Cruzeiro - e três empates contra Figueirense, Botafogo e Fluminense.

Nesta temporada, o time já não vence há 10 partidas e vive, até o momento, a segunda pior crise do século. O Papão não vence um jogo desde o dia 1º de abril, quando derrotou o Águia de Marabá por 3 a 1, na semifinal do Parazão. Desde então, foram 10 confrontos, com seis derrotas - para Athletico, Vila Nova, Chapecoense, Volta Redonda, Bahia (Copa do Brasil) e Remo (Parazão) - e quatro empates, contra Goiás (duas vezes pela Copa Vede), Operário-PR e CRB.

Os dez jogos sem vitórias deixam o Paysandu próximo de igualar um dos piores momentos da sua história, registrado no primeiro Campeonato Brasileiro do clube, em 1973. Naquela ocasião, o time ficou 18 partidas sem vencer, com 14 derrotas e quatro empates. A informação foi levantada pelo pesquisador Jorginho Neves.

O Paysandu volta a campo neste domingo (11), às 17h, para enfrentar o Remo na partida de volta da final do Campeonato Paraense 2025, no Estádio Mangueirão. A transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com, com narração pela Rádio Liberal +.

