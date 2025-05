Paysandu solta boletim médico e jogador Novillo sofre traumatismo craniano

A primeira partida da final entre Remo x Paysandu ficou marcada pelo choque violento de cabeça entre o volante Jaderson, do Remo e o zagueiro Joaquín Novillo, do Paysandu. O atleta do Papão caiu no gramado desacordado e deixou o Mangueirão direto para o hospital e foi diagnosticado com traumatismo craniano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Paysandu informou um boletim médico do defensor bicolor. Novillo está estável e consciente e com uma leve dor de cabeça. O diagnóstico do jogador é de traumatismo crânio encefálico, sem lesão neurológica grave. Novillo inclusive já está em casa e cumprirá os protocolos determinados pelos médicos do Papão.

VEJA MAIS

Novillo se chocou de cabeça com o volante Jaderson, do remo, no segundo tempo do clássico Re-Pa. Os dois caíram no gramado desacordados e foram atendidos pelos médicos dos clubes. Três ambulâncias entraram em campo e fizeram o atendimento aos atletas.

Veja o boletim médico do Paysandu

“O Paysandu Sport Club, por meio do Departamento Médico, informa que o atleta Joaquín Novillo encontra-se estável, consciente e orientado, apenas com leve dor de cabeça.

Acompanhado por profissionais do clube, o jogador foi levado ao Hospital Porto Dias, onde realizou exames de tomografia do crânio e de face. O diagnóstico aponta para traumatismo crânio encefálico, sem lesão neurológica grave.

Após receber alta, o zagueiro já está em casa e cumprirá protocolo determinado pelos médicos do clube”.