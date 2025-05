Por meio de parceria, FPF anuncia ações de sustentabilidade na final do Parazão 2025

A final do Campeonato Paraense 2025, neste domingo (11), entre Remo e Paysandu, vai marcar também um movimento inédito de conscientização climática no futebol da região. A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou uma parceria com o coletivo Terra F.C. para tornar o Parazão uma plataforma de mobilização socioambiental.

Sob o lema “O clima está mudando. O futebol também”, a iniciativa prevê ações dentro e fora de campo que vão desde a compensação de emissões até a entrega de um prêmio ao “Craque Sustentável” — atleta que tenha se destacado em performance e compromisso ambiental. As medidas fazem parte do chamado Parazão Sustentável, projeto que integra também um estudo em andamento sobre os efeitos da crise climática nos clubes paraenses das Séries A, B e C.

A iniciativa prevê ações dentro e fora de campo. (Divulgação)

No jogo da final, rebatizado como “Partida da Sustentabilidade”, o manifesto do Terra F.C. será exibido nos telões, jogadores entrarão com bonés da campanha e faixas com mensagens ambientais, e dados sobre resíduos reciclados e emissões evitadas serão apresentados no minuto 10.

A FPF afirma que mais de 7,6 toneladas de resíduos recicláveis já foram recolhidas ao longo do campeonato, com apoio de cooperativas locais, e cerca de 2 mil toneladas de carbono foram compensadas por meio de projetos de reflorestamento na Amazônia.

O movimento ocorre em meio à crescente atenção internacional sobre Belém, que será sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em 2025. “Não podemos ficar de braços cruzados enquanto as mudanças climáticas ameaçam o nosso esporte e o nosso futuro”, disse o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul.

Além da visibilidade na final, a campanha também prevê a publicação de um relatório com dados de impacto entre os dias 11 e 15 de maio. Já o estudo completo sobre os riscos do aquecimento global para os clubes locais será lançado no dia 13.