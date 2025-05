Com vitória sobre o Paysandu, Daniel Paulista segue invicto no Remo e aumenta aproveitamento; veja

O técnico do Remo, Daniel Paulista, estreou no Re-Pa com vitória. O treinador comandou seu primeiro clássico paraense na última quarta-feira (7), no Estádio Mangueirão, em duelo válido pela ida da final do Parazão. O Leão Azul venceu o Paysandu por 3 a 2. Além do triunfo, o comandante azulino manteve a invencibilidade no clube.

Desde que chegou ao Remo, em março de 2023, Daniel Paulista disputou nove jogos no comando da equipe. Foram seis vitórias e três empates, o que lhe garante um aproveitamento total de 77% à frente do time azulino.

Daniel chegou ao clube para substituir Rodrigo Santana. À época, o Remo vinha de duas derrotas seguidas: uma para o Cametá, na última rodada da primeira fase do Paraense, e outra para o Criciúma-SC, na segunda etapa da Copa do Brasil. Além disso, havia sido eliminado da Copa Verde na estreia.

A primeira partida do técnico foi contra o Santa Rosa, nas quartas de final do Parazão, com uma vitória por 2 a 0. Depois, superou a Tuna Luso na semifinal, por 2 a 1. Na sequência, o Remo estreou fora de casa na Série B contra a Ferroviária-SP e conquistou um empate importante.

Desde então, no Campeonato Brasileiro, a equipe de Daniel Paulista tem alternado entre vitórias em casa e empates fora. Em seis partidas na Série B, o Remo venceu três no Mangueirão e empatou três longe da torcida, somando pouco mais de 66% de aproveitamento na competição.

Na quarta-feira, o Remo conseguiu um resultado importante para a decisão. A equipe de Daniel Paulista conseguiu uma vantagem de dois gols, mas o time bicolor empatou o confronto ainda no primeiro tempo. Na última etapa, Sávio, de falta, garantiu o triunfo azulino.

Agora, o Leão Azul vai para a grande decisão no domingo (11) com a vantagem de um gol e precisará apenas de um empate para levantar a taça de campeão. A partida será às 17h, no Estádio Mangueirão.