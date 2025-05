Rodada da Série B termina e resultados garantem Remo no G4; Paysandu é vice-lanterna

Na véspera da decisão do Campeonato Paraense, o Remo terminou a sexta rodada da Série B do Brasileirão no G4. O time azulino chegou a liderar a tabela de classificação após o triunfo sobre o Amazonas-AM, no último sábado (3), no Mangueirão, mas perdeu duas posições. Em contrapartida, o Paysandu segue na zona de rebaixamento, ocupando a vice-lanterna.

A rodada foi encerrada na última terça-feira (6), com os confrontos entre CRB-AL e Cuiabá-MT, e Athletic-MG e Vila Nova-GO. No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1, o que deixou o Dourado na quarta colocação, com quatro pontos.

Já o Tigre venceu o Athletic fora de casa e somou mais três pontos. Com isso, o time goiano ultrapassou Remo e Goiás-GO (que havia vencido o Avaí-SC na segunda-feira, dia 5) e assumiu a liderança. O Leão Azul caiu para a terceira colocação, com 12 pontos, atrás do Esmeraldino e do Colorado.

O Remo faz uma boa campanha no Brasileirão, mesmo após um desempenho abaixo do esperado na primeira parte da temporada. Na Série B, o time comandado por Daniel Paulista tem feito a lição de casa: vencer como mandante e empatar fora. A equipe acumula três vitórias e três empates, mantendo-se invicta na competição. Até o momento, apenas o Leão Azul e o Cuiabá-MT ainda não perderam.

Na parte de baixo da tabela, o Paysandu continua na zona de rebaixamento. Sem vitórias, com quatro derrotas e dois empates, o time bicolor amarga a vice-lanterna da classificação, ficando à frente apenas do Amazonas pelo saldo de gols.

Classificação fornecida por Sofascore

Fazem companhia ao Papão o Volta Redonda-RJ (17º), que venceu o Paysandu no último sábado e tem quatro pontos, e o Athletic-MG (18º).

Em momentos distintos no Brasileirão, Remo e Paysandu disputam o título do Parazão 2025. O primeiro confronto ocorre nesta quarta-feira (7), às 21h, no Mangueirão. Já o duelo de volta será no domingo (11), às 17h.

Pela Série B, o próximo compromisso do Leão Azul é na quarta-feira (14), contra o líder Vila Nova-GO. Já o Papão enfrenta o América-MG, no mesmo dia.