Paysandu cai para a lanterna após empate do Amazonas na Série B; Remo segue no G-4; veja a tabela

Superado na final do Parazão pelo clube do Remo, o Paysandu agora tem outro problema para se preocupar: a Série B. Sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o time bicolor caiu para a última colocação após o empate entre Amazonas-AM e CRB-AL na última segunda-feira (12), em jogo válido pela sétima rodada da competição.

Com apenas dois pontos, o Bicola foi superado pela Onça-Pintada, que chegou a três após ficar no 1 a 1 com o sexto colocado da tabela. O Papão ainda pode subir na tabela pois a equipe ainda entrará em campo pela sétima rodada.

Na próxima quarta-feira (14), o time de Luizinho Lopes visita o América-MG, e só a vitória interessa na briga contra o Z-4.

Paysandu e Amazonas são as únicas equipes que ainda não venceram na competição. O Papão faz uma campanha abaixo do esperado, com apenas dois empates e quatro derrotas. Já a Onça conquistou seu terceiro empate na última rodada.

Além da equipe amazonense, fazem companhia ao Paysandu no Z-4 o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-SP, 17º e 18º colocados, respectivamente, ambos com cinco pontos.

A diferença para o principal rival, o Remo, é grande. O Leão Azul faz uma excelente campanha, com três vitórias e três empates, o que permitiu ao clube somar 12 pontos e se consolidar no G-4.

Recuperação

Apesar de ter perdido o título, o Paysandu venceu o Remo na última partida da final do Parazão por 1 a 0, com gol de Rossi, encerrando um jejum de 10 jogos sem triunfos. Assim, a equipe deve ir com mais gás para o duelo contra o Coelho em busca de um resultado positivo.

América-MG e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com.