Remo recebe o Vila Nova-GO em confronto das melhores defesas na Série B; confira

Após o título do Parazão, o Remo volta aos compromissos da Série B do Brasileirão nesta quarta-feira (14), quando recebe o Vila Nova-GO no Mangueirão. A partida é válida pela sétima rodada do campeonato e marca um confronto entre as equipes com as melhores defesas da competição.

Ambos os times estão no G-4 da tabela. O Vila Nova é o segundo colocado, com 13 pontos — três a menos que o líder, Goiás-GO —, e pode assumir a liderança caso vença o Remo fora de casa. O time tem a melhor defesa do campeonato até o momento: foram sete gols marcados e apenas três sofridos em seis rodadas.

O Remo vem logo atrás, com a segunda defesa menos vazada. Em seis partidas, o clube azulino sofreu quatro gols e marcou oito.

“Quando me perguntam sobre a defesa, eu sempre exalto o time todo. Não é só a linha de quatro e o goleiro. Feliz de estar com a defesa menos vazada do campeonato, acho que é uma meta nossa. O time que é forte defensivamente sempre briga no final, como a gente brigou no título do Campeonato Goiano. A meta é manter essa defesa forte para a gente conseguir vitórias na competição”, declarou o zagueiro Bernardo Schappo, do Vila Nova, em coletiva.

O Leão Azul é o atual quarto colocado. Se vencer, o time azulino pode chegar a 15 pontos e assumir a vice-liderança. A seu favor, contra o Vila, o Remo conta com o artilheiro da competição, Pedro Rocha. O jogador azulino divide a posição com Carlos Henrique, da Ferroviária — ambos com quatro gols.

Além disso, em casa, o clube comandado por Daniel Paulista tem 100% de aproveitamento na Série B. O time venceu os três jogos que disputou no Mangueirão até o momento.

Remo e Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira (14), no estádio Mangueirão, a partir das 19h. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.