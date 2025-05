Marcelo Rangel fala de seu primeiro título paraense pelo Remo após brilhar nos pênaltis

O goleiro Marcelo Rangel foi decisivo na conquista do Campeonato Paraense 2025 pelo Remo. Apesar da derrota por 1 a 0 no tempo normal, o Leão venceu o Paysandu nos pênaltis por 6 a 5, e o camisa 1 defendeu uma das cobranças, garantindo o título estadual — o primeiro dele com a camisa azulina e o primeiro do clube desde 2022.

Rangel tem 36 anos, é um profissional experiente e passou sete temporadas no futebol goiano. Em Belém desde o ano passado, o arqueiro não se esquivou da comparação entre os maiores clássicos de cada estado.

"Joguei final entre Vila Nova e Goiás, em 2017. Tenho carinho por lá, mas o Re-Pa é muito maior e mais emocionante. Em termos de intensidade e paixão, é incomparável", disse.

Por lá, o goleiro passou um período sem atuar com regularidade antes de chegar ao Remo. Segundo ele, a adaptação foi natural, mas o trabalho intenso fez a diferença.

"Nunca duvidei do meu potencial. Sabia que precisava ajustar o ritmo, mas o trabalho é o que muda tudo", afirmou.

Sobre a decisão por pênaltis, Rangel revelou que o time se preparou com análise detalhada do adversário. "Estudamos muito o Paysandu. Os quatro cantos escolhidos por eles estavam no nosso planejamento. Um eu defendi, outro foi no travessão. Tem muito de feeling, mas também de análise", explicou.

O goleiro também destacou a humildade da equipe como fator decisivo.

"No futebol, a palavra-chave é humildade. Respeitamos o adversário e sabíamos da força do nosso elenco. Se fizéssemos o proposto, estaríamos perto do título. Com muita luta e humildade, conseguimos", concluiu.